Mariastella Gelmini: “Ultimo sforzo, da maggio ritorniamo alla vita”

Per la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini se “aprile sara’ il mese del ritorno a scuola, almeno per buona parte degli studenti”, “maggio segnera’ il progressivo ritorno alla vita. Non facciamo promesse campate in aria – dice in un’intervista alla Repubblica – ma stavolta siamo davvero all’ultimo miglio, ecco perche’ dobbiamo tenere duro. Gli italiani sono stanchi, dopo 13 mesi di sacrifici, lo capiamo. Adesso tuttavia si puo’ pensare alle prime riaperture nelle prossime settimane”.

A suo avviso “con altri 8 milioni di vaccini in arrivo ad aprile avremo un cambio di passo”. Draghi “sta compiendo un miracolo di mediazione tra sensibilita’ diverse tra loro”, afferma. “Siamo tutti impegnati per evitare altre vittime. Le decisioni le prendiamo sulla base dei numeri”. Poi, “col decreto varato, appena i dati lo consentiranno, si potra’ subito intervenire e alleggerire i vincoli”, aggiunge.

Ad una domanda sull’arrivo del nuovo stock di 2,8 milioni di vaccini che era atteso per marzo e poi entro Pasqua, Gelmini risponde: “Le 500 mila dosi di Moderna sono gia’ a Pratica di Mare, il milione e 300 mila di AstraZeneca arrivano oggi e il milione di Pfizer e’ gia’ arrivato. Il generale Figliuolo come il capo della Protezione civile Curcio stanno facendo un gran lavoro. Ma quel che conta e’ che ai sette milioni di vaccini arrivati a marzo si sommeranno nelle prime settimane di aprile altri 8 milioni. La svolta nel secondo trimestre con 50 milioni di dosi”.