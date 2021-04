Il senatore siciliano Francesco Mollame lascia il M5s ed aderisce alla Lega

Il senatore Francesco Mollame, eletto con il Movimento 5Stelle, ha aderito alla Lega. Mollame è della provincia di Palermo e ha ufficializzato il passaggio in un incontro con Matteo Salvini e con il coordinatore regionale Nino Minardo.

“La Lega, con i suoi principi fondati sulla valorizzazione e sulla difesa di tutte le nostre realtà territoriali, oggi è l’unico partito ad avere idee chiare e innovative per lo sviluppo della Sicilia, a partire dalle infrastrutture, dal turismo, dall’agricoltura e dalla valorizzazione dell’autonomia – ha detto Mollame -. Ringrazio Salvini e Minardo, sono pronto a impegnarmi al massimo per la mia isola e per tutta Italia”.