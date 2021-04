Caltanissetta, scuole chiuse fino al 14 aprile. Il Sindaco Gambino conferma la decisione, chiesta la proroga della zona rossa a Musumeci

Il Sindaco Roberto Gambino, durante una diretta Facebook, ha comunicato ai cittadini di aver presentato al Governatore Nello Musumeci la richiesta per il rinnovo della zona rossa per la città di Caltanissetta. Una conseguenza derivata dai dati dei contagi ricevuti dall’ASP nella giornata di ieri.

All’incontro con il gruppo operativo (COC) ha partecipato anche il Direttore Sanitario Marcella Santino che ha confermato come l’80% dei positivi sia affetto dalla variante inglese e sono presenti focolai anche all’interno delle scuole. Prerogativa che ha consentito al Sindaco Roberto Gambino di poter derogare e chiedere la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 7 aprile, giorno in cui si sarebbero dovuti riaprire i cancelli, fino al 14 aprile 2021.

“La variante inglese – ha spiegato Gambino riassumendo la posizione della dottoressa Santino – è estremamente pericolosa e contagiosa. Ciò provoca un elevato rischio non tanto all’interno delle scuole nelle quali viene rispettato il protocollo sanitario quanto all’esterno anche tra i genitori che ogni giorno accompagnano i propri figli”.

Il Sindaco si è rivolto anche ai commercianti che mercoledì 7 aprile manifesteranno in piazza contro le chiusure. “Capisco bene che questa decisione va a limitare la libertà di ciascuno di noi ma anche quella degli imprenditori che speravano nel ritorno in zona arancione per poter riaprire le proprie attività commerciali. Questo però non dipende assolutamente da me e talvolta mi sembra di femare il mare con le mani – ha sottolineato il Sindaco con amarezza -. Come può fare un Sindaco davanti a una situazione che sembra fuori controllo a causa della variante inglese. E vi dirò di più: io resterò accanto a voi a gridare contro questa situazione che sembra inarrestabile. Ho parlato con il Sottosegretario Pierpaolo Sileri chiedendogli un intervento straordinario da parte del Governo. Il Governo nazionale e regionale deve aiutarci e sostenerci in questa situazione così difficile. Sono convinto come voi che è necessario avere un sostegno e un supporto quando vengono imposte chiusure così nette”.

Il COC, però, non sta rimandendo fermo ad osservare la situazione ma sta cercando di capire meglio come si diffonde il virus. “La zona rossa istituita 20 giorni fa dal Presidente Musumeci non ha prodotto effetti ma, al contrario, i contagi continuano ad aumentare. E’ necessario incrementare i controlli in città ed è stato dato mandato agli uffici di predisporre una cartografia per la localizzazione dei contagi al fine di individuare subito la formazione di focolai” ha concluso il Sindaco.

“Non so quale sia la soluzione. Probabilmente potrebbe essere il Lockdown totale facendoci restare tutti a casa per un mese ma il DL Draghi limita fortemente gli interventi del Sindaco e, dunque, devono essere loro a trovarli. Stiamo assistendo alla crescita dei contagi anche nei Comuni limitrofi ai nostri e questo dato non è da sottovalutare. Non bastano i controlli e le pattuglie, dobbiamo essere anche noi a proteggerci da questo virus così contagioso”.