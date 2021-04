Caltanissetta: agriturismo dona 300 pranzi di Pasqua per i bisognosi

L’agriturismo Gentile di Caltanissetta ha donato oltre 300 pasti caldi ai bisognosi.

A distribuire il “pranzo di Pasqua”, su segnalazione dei Servizi Sociali della città, sono stati 40 volontari della Croce Rossa di Caltanissetta.

Alla consegna, oltre al personale della CRI, era presente anche l’assessora ai Servizi Sociali Cettina Andaloro.

Il grande gesto di generosità, in un momento in cui anche le imprese del settore della ristorazione sono in crisi, deve essere interpretato come un desiderio di contribuire a chi vive condizioni di maggiore difficoltà. Un messaggio che coglie pienamente il vero significato della Pasqua Cristiana.

Un plauso, a nome di tutta la città, è arrivato anche dal Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino che ha voluto pubblicamente manifestare il suo ringraziamento a Rosario Gentile “perchè con il suo gesto di grande generosità ha dimostrato che esiste ancora il senso civico”.

” La grande ricchezza dell’umanità sta nella solidarietà” ha commentato il Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa. Un messaggio che vuole sottolineare come l’altruismo, la generosità e il “donarsi agli altri” crea benessere chi dona e non solo chi riceve.