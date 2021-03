Ronaldo polemico ed allergico alle critiche: rifiuta intervista nel post partita con il Cagliari

Cristiano Ronaldo non nasconde l’insofferenza per le critiche feroci subite dopo la gara con il Porto. Il portoghese non ha digerito le critiche e dopo la tripletta con il Cagliari si è rifiutato di parlare ai microfoni di Sky Sport. Era lui il giocatore designato a rilasciare l’intervista a caldo dopo il triplice fischio finale, ma quando l’addetto stampa bianconero si è avvicinato per accompagnarlo davanti alla telecamera, ha declinato. Al suo posto si è presentato Giorgio Chiellini.