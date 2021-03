Italia, tragico incidente: furgone perforato da guardrail, muore 22enne

ragedia lungo le strade pugliesi nelle prime ore di oggi, lunedì 22 marzo, un ragazzo di 25 anni è morto a seguito di uno spaventoso incidente stradale mentre era al lavoro con il furgone della ditta per cui lavorava alle porte di Bari. Il dramma si è consumato poco prima delle 7, lungo la strada provinciale che da Modugno porta al quartiere Carbonara. La vittima dell’incidente stradale è Carlos Modugno, 25enne originario di Palo del Colle. Il giovane viaggiava come passeggero a bordo del furgone della ditta di pulizie per la quale lavorava e al cui volante vi era invece un collega 22enne che è rimasto gravemente ferito nell’impatto ed è ora ricoverato in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto da parte delle forze dell’ordine accorse sul posto, i due dipendenti viaggiavano in direzione del capoluogo pugliese lungo la strada provinciale 10 quando, per cause ancora tute da accertare, il conducente del mezzo ha perso il controllo del furgone che ha sbandato vistosamente ed infine è stato trafitto dal guardrail metallico situato sul lato destro a bordo strada. Drammatica la scena che si è presentata davanti ai soccorritori accorsi sul posto. Il guardrail ha completamente trafitto il mezzo da parte a parte attraversando l’intero abitacolo da sinistra a destra. Il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al policlinico di Bari mentre per il 25enne Carlos Modugno purtroppo ogni sforzo è stato vano e i medici ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto.

Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre entrambi i giovani dall’abitacolo del furgone distrutto e i carabinieri a cui spetta il compito dei rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto i militari dell’arma non hanno rinvenuto segni di urti con altre auto ma resta da stabilire il motivo dell’improvvisa sterzata che ha portato all’incidente mortale.