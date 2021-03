Caltanissetta, ciclismo. Massimo Gerbino è il nuovo Delegato Provinciale della FCI Sicilia

La Federazione Ciclistica Italiana Comitato Regione Sicilia ha nominato Massimo Gerbino Delegato della Provincia di Caltanissetta.

Un incarico che il ciclista nisseno ha accolto con gioia e soddisfazione.

La nomina è una manifestazione di stima nei miei confronti e sono pronto a guidare la mia provincia facendola crescere in qualità e quantità – ha commentato Massimo Gerbino -. Non si tratta soltanto di numeri da aumentare ma anche di formazione ad atleti, società e tecnici”.

Gli appassionati di ciclismo, infatti, sanno bene che questo sport può rappresentare una metafora della vita. Non è soltanto una pedalata su due ruote. Gli atleti imparano soprattutto ad essere persone migliori. Un’opportunità per crescere in tenacia, determinazione, spirito collaborativo e rispetto delle regole anche se la vita, proprio come un circuito di gara, può anteporre insidie o difficoltà. La cosa importante è come vengono affrontate queste sfide.

Gerbino è stato nominato dopo che Francesco Augello, eletto componente della Corte d’Appello Federale durante l’ultima assemblea nazionale della FCI, ha dovuto lasciare l’incarico per incompatibilità di ruoli.

“Siamo certi che Massimo è la persona ideale per guidare la Delegazione nissena – ha commentato il presidente FCI Sicilia Diego Guardì -. E’ una persona disponibile e sempre pronta a collaborare per il successo del gruppo. Gli auguriamo buon lavoro con la certezza che non deluderà le nostre aspettative”.

Massimo Gerbino, 42 anni di cui 36 vissuti in sella a una bicicletta, è stato atleta nelle categorie giovanili della ASD Caltanissetta Provincia dei Castelli di cui è presidente Calogero Rivituso e attualmente dirigente nella Ciclistica Centro Sicilia.

La sua passione non è mai stata soltanto un hobby e attorno al ciclismo ruota anche la sua attività professionale. Oltre a essere un energico atleta e un buon dirigente Gerbino è diventato anche direttore sportivo di secondo livello.

Una qualifica che gli consente di poter curare con grande maestria, le competizioni sportive. Un valore aggiunto di cui potranno giovare tutti gli atleti e la stessa provincia di Caltanissetta.