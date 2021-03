AstraZeneca, Salvini: “Approfondire ma terrorismo è danno”

“E’ giusto approfondire, se ci sono delle controindicazioni, delle reazioni, il terrorismo a reti unificate e’ un danno. E io mi domando quel magistrato che ha indagato anche i medici e gli infermieri che hanno fatto il loro lavoro, che testa ha”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando delle indagini scattate dopo alcune morti sospette dopo la somministrazione del vaccino Astra Zeneca.

“La campagna di preoccupazione per l’inchiesta di qualche magistrato che ha indagato anche dei medici oggi portera’ ad un tasso di mancata presenza superiore al 10% – ha aggiunto a margine della sua visita all’ospedale Covid alla Fiera di Milano -. Il 10% degli insegnanti che dovevano essere vaccinati oggi qui in Fiera, con Astrazeneca non verranno perche’ da due giorni sentono dire che se ti vaccini muori”. Salvini poi ha aggiunto che “il ministro della Salute deve quotidianamente informare e rassicurare gl italiani, raccontare cosa va e cosa non va