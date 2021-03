Assegno unico familiare di 250 euro per figli minori di 21 anni. A chi spetta

Un sostengo economico fino a 250 euro al mese per i figli minori di 21 anni con una maggiorazione in caso di disabilità o di più figli. Una decisione approvata dal Senato che la Ministra Bonetti definisce “un momento epocale per le politiche familiari”.

Le famiglie inizieranno a ricevere questo sostegno economico, unico e universale, dal 1 luglio 2021, verrà calcolato in proporzione all’Isee ed è compatibile con il reddito di cittadinanza.

L’assegno, che arriverà sotto forma di denaro o credito d’imposta, verrà diviso equamente tra i genitori e andrà a sostituire tutti i bonus e le detrazioni attualmente in vigore.

Un beneficio che arriverà ancora prima del bambino perché verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza e rimarrà “pieno” fino al 18 anno per poi subire un leggero decremento fino ai 21 anni.

Per responsabilizzare i “nuovi” adulti e incentivare un percorso autonomo, la normativa prevede che l’assegno venga versato direttamente al figlio maggiorenne se è iscritto all’università o corso professionale, svolga un tirocinio o sia disoccupato.

Si tratta di un incentivo “family friendly” perché supporta le politiche familiari ma, al contempo, promuove la politica di genere, il sostegno alla genitorialità e mira a rendere più agevole l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro che potrebbero utilizzare quel supporto per poter pagare baby sitter, asili nido, o facenti parte di strutture adibite alle attività da svolgere in orario extrascolastico.