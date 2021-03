ACI Sport: il 5° Slalom del Satiro apre la stagione per la specialità tra i birilli

Dopo il rinvio dello Slalom di Melilli, sarà il 5° Slalom del Satiro, organizzato da Promoter Kinisia a inaugurare la stagione della specialità tra i birilli.

Il lunghissimo calendario prevede ben 28 appuntamenti, se si riuscirà a recuperare quello rinviato, distribuiti su 8 province delle quali quella trapanese ne conta ben sei.

Tre degli slalom che godranno del massimo coefficiente 2, sono inseriti nel calendario Tricolore: il Rocca di Novara in programma per la 26° edizione il 2 maggio, lo slalom dell’Agro ericino che si correrà per la 19^ volta il 13 giugno e il Torregrotta – Roccavaldina che andrà in scena il 17 ottobre anche questo per la 26^ edizione.

Undici slalom invece assegneranno la Coppa di 5^ Zona Aci Sport, che prenderà il via il 18 aprile con la 3^ edizione del Roccella – San Cataldo.

“Gli slalom hanno la prerogativa di rendere protagoniste assolute vetture bellissime e ad alte prestazioni, che altrimenti avrebbero già concluso la loro carriera da prime attrici – ha commentato il Delegato Aci Sport Sicilia Daniele Settimo – queste gare poi hanno preso una loro fisionomia e sono diventate popolarissime grazie ai costi adeguati che permettono la partecipazione ad un gran numero di piloti, che possono in questo modo coltivare la loro passione. In alcuni casi rappresentano pure degli step di passaggio per i neofiti dell’automobilismo, prima della consacrazione alle cronoscalate. In ogni caso siamo molto soddisfatti della grandissima partecipazione, come delegazione cercheremo di rivolgere loro l’attenzione che meritano, proseguendo sulla strada che si è tracciata”.

Lo Slalom del Satiro, avrà quindi l’importante ruolo di riaccendere i motori in Sicilia, dove fino a questo momento avevano rombato solo gli scattanti kart, già in attività da fine gennaio.

La manifestazione si svolgerà senza pubblico e secondo il protocollo vigente anti covid.Il percorso di gara sarà ubicato sulla SP.50 tra Salemi e Mazara per 2 km e 500 mt, su cui saranno inserite 11 postazioni di birilli.

Il programma prevede sabato 27 aprile le verifiche sportive e tecniche, domenica 28, le tre manche di gara, al meglio delle quali sarà stilata la classifica.

Grazie alla lungimiranza dello Staff organizzativo, Promoter Kinisia, guidato dall’instancabile Beppe Licata, l’edizione del 2020 dello Slalom collocato a novembre potè svolgersi ugualmente già in rispetto delle regole. Vinse il messinese Emanuele Schillace, sulla sua Radical SR4 Suzuki, davanti al pilota di casa, Giuseppe Giametta alla guida della Formula Gloria B4, mentre fu terzo il marsalese Girolamo Ingardia sulla Formula Ghipard.