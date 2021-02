Olimpiadi 2026: Team Milano Cortina trionfa al Virtual Youth Festival

Due giovani promesse dello sport hanno ottenuto un riconoscimento a livello internazionale gareggiando nel Team Milano Cortina 2026. Rebecca Maestroni, pluricampionessa italiana under 15 di sci in tutte le specialita’ degli Special Olympics, e Lara Colturi, talento dello sci, figlia della campionessa olimpica di superGigante, Daniela Ceccarelli, sono state premiate allo United Through Sport Virtual Youth Festival 2020.

“Il mio sogno e’ essere considerata una luce di gioia e di ispirazione per le persone con e senza disabilita’ per raggiungere i loro obiettivi nella vita”, ha dichiarato Rebecca, che ha preso parte alla competizione nella categoria ‘Talent’. “Le mie grandi passioni sono lo sci alpino e il pattinaggio artistico. Vorrei poter girare il mondo grazie allo sport e poi l’obiettivo e’ Milano Cortina 2026”, ha affermato Lara, che al Virtual Youth Festival si e’ messa alla prova nella categoria Under 16 affrontando quattro prove di training.

Lo UTS Virtual Youth Festival e’ la prima grande manifestazione internazionale online rivolta agli under 18 patrocinata dal Comitato Olimpico Internazionale, dal Comitato Paralimpico Internazionale e da Special Olympics.

Milano Cortina 2026 ha partecipato con un suo Team composto, oltre che da Lara e da Rebecca, anche dal 18enne Daniel Grassl, vincitore dei Campionati italiani di pattinaggio di figura nel 2019 e nel 2020, da Serena Pergher, che ha partecipato ai Giochi Olimpici Giovanili di Losanna 2020 nel pattinaggio di velocita’, e da Samuel Weihprachttizky, al quale a 18 mesi hanno diagnosticato una malattia genetica rara e che oggi, a 9 anni, e’ una piccola stella del Para Ice Hockey.

Coinvolgere i giovanissimi che avranno 18 anni nel 2026, promuovere tra loro i valori dello sport e dell’Olimpismo e’ infatti uno degli obiettivi centrali dell’Olimpiade e Paralimpiade italiana.

Il Team di Milano Cortina 2026 si e’ confrontato con migliaia di under 18 provenienti da oltre 70 Federazioni Internazionali, ragazzi con disabilita’, giovani migranti e rifugiati, bambini provenienti da contesti di vulnerabilita’. I partecipanti si sono sfidati in competizioni sportive online e gare nelle quali ciascuno poteva mettere in luce i suoi talenti. Rebecca e Lara hanno conquistato la giuria e verranno premiate nelle prossime settimane in una cerimonia virtuale.

Oltre alla medaglia che riceveranno, il successo piu’ importante e’ aver contribuito a diffondere il messaggio sul quale il Virtual Youth Festival si fonda: ‘Uniti possiamo dare a tutti un’opportunita’ e la speranza. Lo sport non mette nessuno ai margini’.