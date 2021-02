Italia, il covid rialza la testa: 15.479 nuovi casi, tasso positività sale al 5,2%

Aumentano i nuovi casi di Covid in Italia: secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 15.479 a fronte dei 13.762 di ieri; in crescita anche i tamponi, 297.128 oggi contro i 288.458 di ieri, con un rapporto test/positivi che sale al 5,2% (ieri era del 4,8%). I morti sono 353 (ieri erano stati 347), per un totale da inizio pandemia di 95.235.

Sono 17.831 i ricoverati con sintomi, 132 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 14 in piu’ (per un totale di 2.059). In isolamento domiciliare figurano 362.558 persone, 1.935 in meno. Gli attualmente positivi sono 382.448, in calo di 2.053 unita’ rispetto a ieri, i dimessi/guariti diventano 2.303.199, con un piu’ 17.175 rispetto a ieri. La regione che fa registrare il maggior numero di nuovi casi e’ ancora una volta la Lombardia con 3.724, davanti a Emilia Romagna (1.821), Campania (1.616), Piemonte (1.307) e Lazio (990).