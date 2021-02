Futsal, buon pareggio casalingo per la Pro Nissa. Il bomber Moncada ‘saluta’: “Grazie alla squadra”

La Pro Nissa ottiene un pari nel recupero di campionato contro i rosanero del Città di Palermo c5, giocato martedì 9 febbraio al PalaMilan di Caltanissetta. Il risultato di 2 a 2, per quello che si è visto nell’arco della gara non premia a dovere la prestazione della squadra di mister Rizza. Bene l’approccio con una puntuale ed efficace pressione in ogni zona del campo che fa il paio alle buone trame offensive anche su situazioni di palla inattiva.

Insomma un gara quasi perfetta se non fosse per gli unici due errori dettati dalla stanchezza e da un pizzico di leggerezza che sono costate le reti per i palermitani che erano anche passati in vantaggio. Sotto nel punteggio nel primo tempo si è avuta però la sensazione che il roster nisseno potesse in qualsiasi momento ribaltare l’inerzia della contesa. Numerose le occasioni sotto porta e i due legni colpiti che hanno, alla lunga, premiato lo sforzo profuso da Mosca e compagni.

Nella ripresa, infatti, prima giunge il gol del pari con Colore e poi la rete del vantaggio con Lo Bongiorno. Non sono mancati i momenti però di black-out come quello che a 40 secondi dal termine della partita è costato il pareggio degli ospiti.

Il rammarico a fine partita è evidente tra le fila dei nisseni che hanno sfiorato il bottino pieno. Un punto che comunque muove la classifica, già tranquilla e senza pretese, e che da soprattutto la giusta consapevolezza del valore di questa squadra che seppur con alti e bassi ha sempre provato con formazioni di alta classifica a giocarsela a viso aperto.

Infine da segnalare che il capocannoniere della squadra Francesco Moncada, 11 gol, ha lasciato la Pro Nissa: risoluzione consensuale del rapporto. L’atleta ha ringraziato la società, l’allenatore ed i compagni con un post su facebook che riportiamo di seguito”: Saluto la società PRO NISSA FUTSAL. Saluto i presidenti, in particolare Carmelo Milazzo per avermi trattato come un figlio e per la sua (loro) disponibilità in tutto (non solo economica) volevo ringraziare Aldo Saetta che dal primo giorno che mi sopporta, ringrazio il mister Rizza e infine ringrazio tutti i miei compagni, dal capitano Luigi Mosca a finire ai ragazzini del under! Vi vorrò sempre bene! Un abbraccio a tutti!”.