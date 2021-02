Caltanissetta, Rotary Club dona alla Verga colonnina di acqua potabile e borraccine metalliche

Il Rotary Club Caltanissetta ha donato alla Scuola Media Giovanni Verga di Caltanissetta una colonnina per l’erogazione di acqua potabile. Un’iniziativa che rientra all’interno del progetto “Free Water – Plastic Free” promosso a livello internazionale e molto sentito dall’intero distretto 2110 Sicilia e Malta.

“Acqua libera a scuola e rifiuto dell’uso della plastica” deve essere interpretata come un’azione di sensibilizzazione che possa stimolare negli adolescenti il rispetto dell’ambiente e del riuso.

La consegna è avvenuta nel pieno rispetto delle regole anti-covid.

Una rappresentanza di studenti ha ricevuto le borraccine metalliche e l’opuscolo informativo a fumetti “Gigi e l’acqua”, mentre all’ Istituto scolastico è stata donata una colonnina per l’erogazione gratuita dell’acqua potabile ad uso degli allievi e del personale docente ed ATA.

Nelle prossime settimane saranno consegnati i materiali anche ai Dirigenti Scolastici di altre Scuole della Città e dei Comuni di San Cataldo, Mussomeli, Riesi, Mazzarino, Sommatino, Delia Gela e Niscemi.

Il Rotary Club, inoltre, ha ribadito che, non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno, in tutte le Scuole coinvolte nel progetto terrà , con la collaborazione di Legambiente, conferenze informative sulle buone prassi da seguire per utilizzare al meglio le risorse idriche pubbliche e per evitare al massimo l’uso della plastica.

Nell’ambito delle iniziative dedicate all’educazione ambientale nelle scuole, il Rotary Club Caltanissetta – con la collaborazione dei Rotary Club San Cataldo, Mussomeli, Valle del Salso, Gela e Niscemi – ha ritenuto così di dare un doveroso e concreto contributo in favore della Comunità locale, nella convinzione che sia fondamentale educare i giovani al corretto e parsimonioso uso dell’acqua e ad evitare l’uso dei contenitori di plastica, notoriamente molto inquinanti.

Il tema dell’acqua potabile e dell’approvvigionamento idrico è tra quelli che stanno più a cuore al Rotary International, che, attraverso l’opera dei Club locali, realizza ogni anno in tutti i Paesi del mondo opere concrete per far si che quante più persone possibile – principalmente coloro che vivono in zone disagiate – possano avere disponibilità di questo bene prezioso in tutta sicurezza per la propria salute. Lo stesso interesse è stato, sempre più negli ultimi anni, rivolto alla tutela dell’ambiente, per cui combattere l’inquinamento, in questo caso da materiale plastico, è diventato per il Rotary un impegno di primaria importanza.

L’auspicio del Rotary è che iniziative, come quella quest’anno proposta, possano forgiare le coscienze dei nostri giovani, rendendoli consapevoli, forti e proattivi di fronte alle minacce di degrado che l’ambiente in cui viviamo corre quotidianamente.

Nella foto: un momento della consegna