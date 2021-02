Caltanissetta, il contatto mamma-figlio: sabato webinar di Allattamore

Sabato 27 febbraio alle ore 10 si svolgerà un webinar organizzato dall’associazione Allattamore di Caltanissetta e destinato alle associate.

Un incontro dal titolo “portare i nostri cuccioli” che sottolineerà i benefici del contatto tra la mamma e il bambino.

L’incontro, che si svolgerà sulla piattaforma Google Meet, sarà moderato da Ilaria Raimondi.

Dopo i saluti istituzionali della presidentessa Rosalba Locascio interverranno la Pediatra, IBCLC e istruttrice PIP Simona Nigro, l’ostetrica Alessia Saija, la psicologa perinatale Florinda Lo Piano, la consulente Sdp, asisstente all’infanzia e Peer allattamento Laura Angela Zappalà e la mamma canguro Eleonora Gennaro.

Le tematiche spazieranno dai benefici psicologici del contatto ai supporti e legature più funzionali.

“La nostra associazione si occupa di migliorare il benessere delle neo famiglie – ha spiegato la presidentessa Rosalba Locascio -. Da circa 7 anni, a fronte di una minima quota associativa, Allattamore organizza attività, eventi e incontri formativi e laboratori creativi destinati alle mamme, ai papà e anche ai bambini”.

Tanti i progetti in cantiere che l’associazione nissena desidera realizzare. Una voglia di condivisione che, complice la pandemia, si è spostata sulle piattaforme social ma non interrotta. “Ci auguriamo di poter tornare a reincontrarci di presenza e poter condividere le nostre attività anche con il resto della città così come abbiamo fatto fino al 2019” ha concluso la presidentessa.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare la mail a allattamore@gmail.com