Caltanissetta, Giunta Gambino dalla parte delle famiglie: istituito tavolo tecnico permanente sulla disabilità

“Il tavolo tecnico disabilità è diventato permanente – ha dichiarato il Sindaco Roberto Gambino sottolineando con soddisfazioneil risultato raggiunto -. È certamente un mezzo utile per risolvere le difficoltà, prima che diventino criticità.

Essere dalla parte delle famiglie trovando soluzioni, è l’impegno che abbiamo preso sin dal primo momento in cui abbiamo ideato questo tavolo tecnico, che ora è una realtà – ha proseguito il Primo Cittadino -.

Durante le due ore dell’incontro, sono state tante le problematiche sollevate. In risposta abbiamo ulteriormente preso la decisione di istituire una task force a supporto e sostegno della rete socio sanitaria e alle esigenze dei più fragili.

Il mio grazie va a quanti erano presenti, a partire dal direttore sanitario dell’Asp Marcella Santino, che ha lodato l’iniziativa trovandone importante sia la funzione che la sede istituzionale, che suggella ancora una volta il nostro impegno in rete per l’intero territorio, proponendo di estendere questo modello all’intera conferenza dei sindaci.

Un ringraziamento va anche a tutti i rappresentanti delle associazioni che si impegnano quotidianamente sul territorio e per il territorio, che hanno così delineato chiaramente le difficoltà con cui disabili e famiglie si misurano giorno per giorno. L’ esposizione delle problematiche hanno fatto sì che sia io come Sindaco e l’assessore alla sanità Cettina Andaloro, saremo i portavoce delle loro esigenze direttamente alla regione, come sempre in prima linea”.