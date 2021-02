Caltanissetta, domenica il Centro di aiuto alla vita invita alla solidarietà

Il Centro di aiuto alla vita di Caltanissetta, come ogni anno, la prima domenica di febbraio parteciperà alla “Giornata per la vita”.

Un’azione di sensibilizzazione che coinvolgerà anche la cittadinanza invitandola a offrire un contributo volontario che verrà utilizzato per sostenere, moralmente e materialmente, le gestanti che si trovano in difficoltà ma che decidono ugualmente di “accogliere la vita” che hanno in grembo e portare a termine la gravidanza.

Le restrizioni imposte dalla diffusione della pandemia da Covid 19 hanno spinto le volontarie a rimodulare questo appuntamento programmato per domenica 7 febbraio 2021 davanti le chiese di Caltanissetta e San Cataldo.

“Fino all’anno scorso a chi volontariamente e spontaneamente sosteneva le nostre iniziative offrivamo simbolicamente una primula, pianta che richiama la nascita di una nuova vita e la sua bellezza – ha spiegato Giuseppa Naro presidentessa del Centro -. Quest’anno abbiamo pensato che i benefattori potrebbero venirci a trovare non soltanto domenica davanti le chiese ma anche al nostro Centro in via Gorizia 55 a Caltanissetta. Abbiamo, dunque, deciso di sostituire le piante con un oggetto che raffigura la maternità”.

Quello delle volontarie è un impegno costante. Loro accolgono nella loro sede le gestanti e le guidano, con il supporto di esperti, nel percorso di consapevolezza e accettazione della nuova vita. Una battaglia quotidiana sul diritto naturale che viene portata avanti, con tenacia, da persone appartenenti a sesso, cultura e religione differente.

“Il Centro per la vita – ha concluso la presidentessa – da anni salva bimbi innocenti dall’aborto, 6 dei quali nel 2020, anno nel quale le difficoltà quotidiane si sono ulteriormente aggravate. Questo grazie anche all’aiuto di padre Antonio Lovetere e tutti i volontari che, a vario titolo, contribuiscono al sostegno delle donne e delle loro famiglie”.