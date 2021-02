Caltanissetta, Croce Rossa: corso online per diventare volontari. Domande entro il 20 febbraio

Si chiuderanno alla mezzanotte di sabato prossimo, 20 febbraio, le procedure di iscrizione al corso di reclutamento per i nuovi volontari della Croce Rossa Italiana.

Promosso dal locale Comitato, di cui è presidente Nicolò Piave, entro fine mese sarà attivato il primo “Corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana” on line rivolto a tutti coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che hanno voglia non solo di mettere in gioco le proprie risorse a favore dei vulnerabili ma che siano motivate a sposare l’idea dei sette principi fondamentali, cardini statutari della Croce Rossa.

Il corso, della durata di 26 ore, di cui gran parte in modalità on line in orari serali, oltre il tirocinio pratico, si svilupperà in sette moduli teorico-pratici, con lo scopo di fornire nozioni base sulla storia, peculiarità e specificità dell’associazione, far comprendere il ruolo del volontario al suo interno, la sua azione attiva sia locale che nazionale ed internazionale, sensibilizzarlo alla cultura ed ai valori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché far acquisire, al futuro volontario, la capacità di porre in essere i gesti salvavita.

Chi è interessato potrà iscriversi on line e consegnare i moduli già compilati con relativi documenti allegati presso la segreteria di viale della Regione, 1, all’Istituto Testasecca.

Per info 0934- 25999, segreteria del Comitato, mail caltanissetta@cri.it