Vaccini, il dottore Trobia in audizione in VI commissione consiliare: “fugati tutti i dubbi”

Il Consigliere Angela Caruso, Presidente della VI Commissione Consiliare in merito alla vicenda delle presunte anomalie nella procedura e somministrazione dei vaccini anti Covid19 da parte dell’Asp. 2 di Caltanissetta su soggetti non aventi diritto; fa presente, che ha provveduto a chiedere formale autorizzazione alla Direzione Generale e Sanitaria già in data 18 Gennaio, inoltrando richiesta ( prot.n.5570) di audizione del Dottore Benedetto Trobia Responsabile dell’Ufficio Vaccinazione , lo stesso convocato (con nota prot n°5576) ed audito giorno 20 Gennaio ore 12.00 in VI Commissione, con il seguente punto all’O.d.g : “Informazioni in merito alle procedure di vaccinazioni Covid19 per la popolazione nissena”.

Angela Caruso

Dall’audizione con il Dottore Trobia si sono acquisiti elementi conoscitivi sullo svolgimento delle procedure e somministrazione delle prestazioni sanitarie vaccinali, previste in questa prima fase (Gennaio, Febbraio, Marzo) solo per Medici, Infermieri, Operatori Sociosanitari, degenti nelle RSA ed ultraottantenni, per proseguire successivamente come da programmazione.

Il Dr Trobia si è reso disponibile a fornire tutti gli elementi necessari a fugare qualsiasi dubbio in merito. Lo stesso a riguardo dichiara “che i vaccini sono arrivati il 31 Dicembre presso l’Asp 2 di Caltanissetta e che dal 2 Gennaio si è iniziata l’attività di vaccinazione da parte degli Operatori Sanitari, lavorando con turnazioni estese dalle ore 8.00 del mattino fino alle ore 20.00, festivi inclusi, secondo regolari modalità, come previste dal protocollo, escludendo così, in maniera categorica qualsivoglia anomalia procedurale”. A tal proposito, tiene a precisare: “che le notizie che stanno circolando su alcuni canali social e testate giornalistiche sono frutto di una comunicazione errata e non veritiera. Pertanto, disponibile a trasmettere tutti i dati reali in possesso dell’Asp. Altresì informa i Componenti della Commissione che per le suddette illazioni ed accuse ricevute, ha già fatto un esposto in Procura”.

Benedetto Trobia

La Commissione sulla base degli elementi acquisiti, prende atto che sono in corso accertamenti da parte delle Autorità Competenti, con la certezza che al più presto sarà fatta chiarezza sulla problematica sollevata. E’ stato inoltre precisato, dal Dottore Trobia “che la campagna di vaccinazione continuerà regolarmente, rassicurando così la cittadinanza che l’ASP2 ha acquisito idonea fornitura di vaccini per coprire il fabbisogno dell’intera popolazione”. Nel corso dell’Audizione sono state formulate da parte dei Componenti le seguenti richieste:informare in modo capillare e costante la cittadinanza sullo stato di avanzamento della campagna vaccinale, con il chiaro obiettivo di dare speranza alla Comunità cittadina; prevedere per le badanti che assistono la popolazione anziana, tamponi gratuiti e frequenti; nonché, sensibilizzare la popolazione ad aderire alla Campagna vaccinale.

Si coglie l’occasione di ringraziare tutto il Personale Sanitario per l’abnegazione e la dedizione con cui espletano il loro ruolo al servizio della Comunità.