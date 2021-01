Sommatino. Domenica alle 9 c’è lo screening di tamponi rapidi per alunni e docenti.

SOMMATINO. Nella giornata di domani sarà effettuato, nel Comune di Sommatino, lo screening per gli alunni ed i docenti. L’adesione è su base volontaria. A renderlo noto il sindaco Elisa Carbone.

“Auspichiamo la più ampia partecipazione al fine di garantire la ripresa in sicurezza dell’attività scolastica, nella convinzione che nessun altro strumento sia in grado di sostituire la valenza educativa e formativa della didattica in presenza”, ha sottolineato il sindaco alla vigilia dello screening di domani.

Lo screening prenderà il via alle ore 9 in via Don Orione (sede Auser) ed è riservato ad alunni della della scuola primaria, delle prime classi della scuola secondaria di primo grado, e ai docenti. La formula è quella dei tamponi rapidi in drive in.

Gli alunni dovranno essere accompagnati da un solo genitore. È necessario stampare i moduli e il consenso informato che si trovano in allegato alla circolare dell’Istituto scolastico, compilarli e presentarli al momento del tampone.