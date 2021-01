Serradifalco. Scuola elementare “Verga”: esito positivo nella Conferenza dei servizi. Ora l’opera è cantierabile.

SERRADIFALCO. A distanza di 10 anni dall’avvenuto crollo dell’ala est della scuola elementare “Verga”, arrivano buone notizie sul fronte della ricostruzione dell’immobile scolastico serradifalchese.

Ha fatto registrare esito positivo la Conferenza dei servizi decisoria per approvare il progetto esecutivo dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola elementare “Giovanni Verga” di via Papa Giovanni XXIII. L’opera è così diventata cantierabile.

Hanno partecipato alla conferenza, oltre al sindaco, al segretario comunale e al responsabile dell’area tecnica Po 3 del Comune, anche il responsabile del presidio sanitario di Serradifalco, il Genio Civile, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la Società di ingegneria Abacus Srl che ha messo a punto il progetto.

La conferenza ha registrato unanimi pareri positivi. Il provvedimento di chiusura, assieme al verbale di conclusione, costituiscono approvazione del progetto stesso. Tutti gli enti coinvolti hanno reso il proprio parere favorevole.

I lavori per la demolizione e ricostruzione della scuola elementare Giovanni Verga ammontano a 5,4 milioni di euro. La gara per l’aggiudicazione dei lavori dovrà ora avvenire entro il 28 febbraio di quest’anno per non perdere il finanziamento.