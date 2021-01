Santa Caterina. Prorogata la validità degli abbonamenti acquistati dalle famiglie per i loro figli pendolari.

SANTA CATERINA. Le famiglie degli studenti pendolari di Santa Caterina frequentanti gli istituti scolastici superiori di Caltanissetta che avevano comprato gli abbonamenti per i loro figli in vista della ripresa delle lezioni in presenza inizialmente prevista per l’11 gennaio, vedranno la validità dei loro abbonamenti prorogata.

Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Ippolito che ha spiegato come la decisione del presidente della Regione Nello Musumeci di prorogare la didattica a distanza sino al prossimo 30 gennaio, ha fatto sì che si rendesse necessario prorogare la validità degli abbonamenti già acquistati.

Pertanto, i carnet e gli abbonamenti della Sais per il mese di gennaio già acquistati potranno essere utilizzati non appena le scuole riprenderanno in presenza. La validità sarà prorogata in automatico dal primo giorno di riapertura delle scuole in presenza.