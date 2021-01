Santa Caterina. Proposta del sindaco Ippolito alla Città rumena di Sacele in vista di un possibile gemellaggio.

SANTA CATERINA. L’obiettivo è certamente rilevante: instaurare rapporti di amicizia e collaborazione con la comunità di Sacele, cittadina rumena. È quanto ha deciso di fare l’amministrazione comunale che ha inviato una lettera al sindaco della cittadina rumena.

Nella lettera, a firma dell’’assessora Palmina Lo Re e del sindaco Giuseppe Ippolito ed indirizzata al sindaco Virgil Popa è stato detto che, con tale iniziativa si vuol creare un “ponte culturale” tra Santa Caterina e Sacele che consenta di “giungere alla conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni al fine di offrire alle due comunità una fonte di arricchimento culturale e sociale”.

L’amministrazione Ippolito intende creare un legame amicale tra le due realtà che potrebbe in futuro trasformarsi in un gemellaggio. Sacele è una cittadina rumena di 37 mila abitanti in Transilvania.

Il sindaco di Sacele, Virgil Popa, rispondendo alla lettera dell’amministrazione comunale ha mostrato di aver gradito l’iniziativa.