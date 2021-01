Santa Caterina. Domani screening di tamponi rapidi in “drive in” per alunni e personale scolastico.

SANTA CATERINA. Saranno effettuati domani, domenica 17 gennaio i tamponi in drive in per la popolazione scolastica che il 18 rientrerà in classe. Lo screening prenderà il via dalle ore 14 in Piazza Castelnuovo.

Lo screening è per il personale scolastico e alunni delle scuole elementari e della prima media. I Tamponi saranno riservati ai soli alunni e al personale scolastico e non anche ai familiari. Lo screening è in collaborazione con l’Assessorato regionale della Salute, l’ASP di Caltanissetta, l’istituto Comprensivo “Santa Caterina – Resuttano”, il Comune di Santa Caterina e la CRI di Santa Caterina. Saranno effettuati circa 300 tamponi rapidi gratuiti per consentire il rientro a scuola in sicurezza.

Per coloro i quali non abbiano la possibilità di stampare e compilare il consenso informato preventivamente, lo stesso verrà reso disponibile direttamente all’accesso al drive-in.

Al fine di agevolare un corretto svolgimento delle operazioni, evitare tempi di attesa troppo lunghi e assembramenti, si è deciso di predisporre il seguente calendario (presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto): Ore 14:00 Classi 1° elementari; Ore 14:30 Classi 2° elementari; Ore 15:00 Classi 3° elementari; Ore 15:30 Classi 4° elementari; ore 16:00 classi 5° elementari; Ore 16:30 Classi 1° medie; Ore 17:00 Personale scolastico.