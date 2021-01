San Cataldo, nasce “Scruscio”: portare la politica verso il bene comune

Nasce “Scruscio” un gruppo con finalità politiche che non vuole creare un semplice “frastuono” ma piuttosto la voglia di dare la “sveglia”, una “scossa”, che faccia focalizzare l’attenzione sui problemi reali della collettività di fronte a tutti quei silenzi innaturali che spesso si impongono nella nostra comunità in nome del “vabbè non c’è altra soluzione” o “pazienza non c’è nulla da fare”.

Il nostro gruppo non intende affatto muovere soltanto critiche all’operato delle amministrazioni che si sono succedute nell’ultimo decennio ma, piuttosto, vuole concentrarsi su una nuova idea di Comune e di cittadino per cercare di costruire buone pratiche e promuovere valori, inclusione e sviluppo sostenibile, con l’auspicio di avvicinarci ad traguardo ideale: quello di portare la politica verso il bene comune.

Un progetto che tenga conto dell’era in cui viviamo, delle tematiche che sono all’ordine del giorno come: la sostenibilità ambientale, l’educazione civica e sociale, la sicurezza ed i canali di comunicazioni più utilizzati per fare proposte, commenti ed osservazioni. Progetto che coinvolga tutti coloro che si identificano in un’area moderata e liberale.

Il gruppo vuole fornire una concreta apertura alle diverse forze politiche puntando, ad un coinvolgimento che sia il più totale possibile e che stimoli l’interesse di quanti hanno a cuore il senso e il rispetto delle istituzioni.

Crediamo che non sia più un problema di collocazione. E’ soprattutto, una questione di contenuti, di temi e di valori che sono stati progressivamente marginati nel dibattito politico.

Il coinvolgimento sarà totale con iniziative e proposte concrete che potranno pervenire dalla semplicità e purezza dei bambini all’esperienza dei meno giovani con le loro tradizioni che possono essere tramandate e condivise.

Il gruppo è costituito da impiegati, professionisti, commercianti, operai, pensionati e studenti che attenzioneranno i bisogni e le necessità della comunità senza trascurare tutti gli obiettivi di competenza di un’amministrazione comunale efficiente e moderna.

Cittadini ed elettori di buona volontà che hanno a cuore il bene comune possono unirsi per costruire e migliorare il paese.

Aderiscono al gruppo Agata Amico, Evaldo Carrubba, Giuseppe Mancuso, Ilenya Cordaro, Luca Maira e Mariella Cammarata.