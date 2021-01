Rassegna Stampa. Servizio Civile al Comune di Caltanissetta: come presentare la domanda

Anche quest’anno il Dipartimento delle Politiche giovanili ed il Servizio Civile Universale (così denominato dal 2020 perché esteso a tutti i giovani residenti nell’Unione europea) hanno indetto il bando per la selezione di volontari interessati a svolgere servizi per conto degli enti o associazioni proponenti.

Tra questi c’è il Comune di Caltanissetta che ha aderito al programma “Stare Bene Insieme” proposto dall’associazione Aress Fabiola onsul di Termini imerese (ente del Terzo Settore accreditato e capofila del programma) unitamente ad altri 7 Comuni della provincia nissena (Santa Caterina, Riesi, Resuttano, Vallelunga, Villalba, Acquaviva e Milena).

Il Comune ha partecipato al bando con tre progetti: “Uni-Verso Anziani e… oltre” (che prevede assistenza agli anziani e il coinvolgimento di 4 volontari di cui 1 con minori opportunità); “Al servizio dell’Informazione” (educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile sociale e dello sport, Urp comunale, in cui i posti disponibili sono 5+1) e “Arcobaleno di emozioni” (che, oltre alle stesse aree di intervento del precedente progetto, prevede animazione culturale verso i minori, e anche in questo caso è previsto il convolgimento di 5+1 giovani). «I 16 operatori volontari che svilupperanno i tre progetti del Comune – è stato spiegato ieri mattina dagli assessori coinvolti Cettina Andaloro e Giuseppe La Mensa, oltre che dal dirigenti alle Politiche sociali Giuseppe Intilla e dalla responsabile dei progetti Giusy Licata – saranno impegnati con il nostro Comune per 12 mesi e percepiranno un compenso mensile di circa 440 euro.

Poichè il bando dello scorso anno, nel quale sono stati coinvolti 20 giovani, si concluderà a fine febbraio, pensiamo che i volontari che saranno selezionati a seguito di questi nuovo bando potranno cominciare ad operare entro la fine di marzo. Nel frattempo avvieremo la programmazione per il bando del 2022».

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online online attraverso la piattaforma Domanda OnLine (“Dol”) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivi – le.it. Alla selezione possono partecipare i giovani che hanno compiuto il 18° anno di età e non superato il 28° alla data di presentazione della domanda (quindi 28 anni e 364 giorni). Per accedere alla piattaforma, sarà necessario richiedere lo “Spid” (“Sistema Pubblico d’Identità Digitale”) con un livello di sicurezza 2. Le domande trasmesse con modalità diversa non saranno prese in considerazione.

Il termine per la presentazione è fissato alle ore 14 di lunedì 8 febbraio. Il primo e il terzo progetto prima indicati (che vedranno i volontari impegati, rispettivamente, con gli anziani e con i minori) sono stati elaborati e proposti dal Servizi sociali, il secondo progetto (che si espliciterà d’intesa con l’Urp del Comune) è stato presentato dal Sistema Informatico e dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico).

«Questi giovani – ha sottolineato l’assessore La Mensa – saranno il nutrimento, i globuli rossi, che porteranno informazioni all’interno e all’esterno del Comune». E la collega di Giunta, Cettina Andaloro ha aggiunto: «Il servizio civile offre ai giovani la possibilità di confrontarsi con la prima esperienza lavorativa, per cui rappresenta una importante opportunità di crescita».

I giovani (che verranno selezionati in base al titolo di studio, alle esperienze lavorative pregresse e ad un colloquio personale) verranno opportunamente “formati” prima dell’immissione n servizio. Il loro impegno lavorativo settimanale sarà di 25 ore da sviluppare nell’arco di cinque giorni.