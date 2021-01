Nisseni protagonisti al 2° appuntamento della Scuola di Formazione Politica online dell’Udc Italia.

CALTANISSETTA. Si è svolto il Secondo Appuntamento della Scuola di Formazione Politica Online dell’UdC Italia che ha ospitato l’ex Ministro Rocco Buttiglione che ha affascinato tutti i ragazzi presenti, connessi dal Trentino alla Sicilia, dal Friuli alla Sardegna, raccontando la storia delle Istituzioni Italiane. Il Programma della Giornata, dedicata all’Amministrazione delle Istituzioni, ha offerto anche le esperienze di diversi Amministratori Locali e di Giovani Consiglieri Comunali provenienti da tutto il Territorio Nazionale ed un confronto con il Consulente d’Impresa ed Innovation Manager Nisseno Dott. Lorenzo Tricoli, responsabile regionale agli Enti Locali dell’UdC in Sicilia, che ha tenuto una lezione di Finanza degli Enti Locali con focus sul Documento Unico di Programmazione Economico Finanziario degli Enti Locali.

Per la Provincia di Caltanissetta erano presenti, oltre al Dott. Tricoli ed altri rappresentanti nisseni che si son collegati per seguire gli interventi in programma, da Sommatino i Consiglieri Comunali UdC Ugo Capostagno e Lea Licata, l’ex Assessore Stefano Licata e la giovane UdC Martina Colonna, da Caltanissetta il giovane UdC Umberto Reale e da Gela il giovane sindacalista dell’UGL Renzo Cacciatore.

L’evento è iniziato con il gradito intervento della Senatrice dell’UdC Paola Binetti, che ha presenziato all’evento, spiegando le attuali posizioni del Partito nei confronti del Governo di Giuseppe Conte ed invitando i Giovani a credere in una Formazione che guardi ai Valori ed ai Principi dell’UdC per arrivare a costituire una nuova Classe Politica guidata da persone Competenti e Moderate, ed il saluto del Responsabile Nazionale agli Enti Locali On. Decio Terrana, che si è soffermato sul valore della Formazione e della Preparazione come strumento per una nuova Classe Dirigente Politica adeguata e competente per guidare le Istituzioni.

La Scuola di Formazione Politica Online dell’Udc Italia, che ha registrato quasi 300 iscritti da tutta Italia, vede tra gli organizzatori il Coordinatore Nazionale dei Giovani Udc, il nisseno Gero Palermo, che a tal proposito trasmette: “E’ stata una giornata meravigliosa, quasi 6 ore di Attività Formative e di confronto che ci auguriamo possano essere state ben recepite dai tanti Giovani presenti. Ringraziamo di cuore l’ex Ministro Buttiglione e tutti coloro che sono intervenuti; siamo davvero felici di aver potuto avere l’occasione di ascoltare esperienze così importanti e qualificate. L’obiettivo che i nostri Dirigenti Nazionali vogliono raggiungere dalla Scuola è formare una nuova Classe Dirigente Politica Preparata ed Adeguata, e credo proprio che stiamo lavorando bene in tal senso. Il prossimo appuntamento, il 20 Febbraio, sarà dedicato al tema “Economia e Finanza” e potremo avere il piacere di ascoltare, tra gli altri, l’ex Ministro Giulio Tremonti, che ci parlerà del Recovery Fund”.