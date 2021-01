Multato per la ventesima volta barista aderente alla protesta “Io Apro”.

Se non è un record poco ci manca. È stato infatti multato per la ventesima volta il proprietario del locale Terrazza Caffè 2.0 di Bondeno di Gonzaga, in provincia di Mantova. Una vicenda singolare. L’uomo, 47 anni, ha deciso di aderire alla manifestazione #Ioapro e di tenere aperto il proprio locale sia venerdì 15 gennaio che sabato 16. La sua scelta è costata già una ventina di multe sia a lui che a nove suoi clienti. Multa da 400 euro per il proprietario e i clienti.

Stando a quanto riporta il giornale “La Gazzetta di Mantova”, il barista ha scelto di aderire alla protesta per manifestare il proprio dissenso contro le chiusure imposte dall’ultimo Dpcm. Sia in zona arancione che in zona rossa i baristi e i ristoratori sono infatti obbligati a tenere i locali chiusi al pubblico.

Per loro è consentito l’asporto e il domicilio. Nel caso dei bar poi l’asporto è consentito solo fino alle 18 mentre per i ristoranti può proseguire fino alle 22. Sabato e domenica quindi, il bar ha aperto senza poterlo fare e diversi clienti hanno scelto quindi di violare le disposizioni previste dalla legge e consumare seduti nei tavolini. Subito dopo sono intervenuti i carabinieri che hanno quindi proceduto con l’identificazione e la multa di 400 euro sia per il proprietario che per le persone presenti nel locale. (fonte Fanpage).