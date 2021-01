La dirigenza e gli organi collegiali del Mottura: “Rivendichiamo il ruolo di avvicinare i giovani alla bellezza della nostra terra”

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “S. Mottura “ di Caltanissetta in tutte le sue componenti , Dirigenziale e Collegiali , ritiene opportuno intervenire riguardo ad un servizio giornalistico trasmesso da un’emittente televisiva locale qualche settimana addietro.

Le precisazioni dell’intero Collegio dei docenti e del Consiglio d’ Istituto scevre da qualsiasi intento polemico e speculativo hanno il solo scopo di ricondurre la problematica, sollevata dal servizio, nell’alveo naturale delle competenze istituzionali affidate dalle norme ma, anche, per mettere in luce il ruolo fondamentale che svolge tutta la Comunità educante del Mottura, con i suoi 160 dipendenti e più di 850 alunni con le rispettive famiglie , nella prosecuzione delle “ finalità di scopo didattico-pedagogiche e scientifico- culturali” del proprio Laboratorio museale , tout -court “ Museo Mottura “ , e di divulgazione/ valorizzazione del patrimonio esistente all’interno del territorio , dando seguito alla destinazione d’uso attribuita dalla Delibera provinciale che sottolinea l’importanza del ruolo che il “ Museo della Scuola” svolge per la città e oltre.

Il servizio sottolineava la “bruttura” della condizione in cui versa la parte soprastante il Museo dell’Istituto i cui teloni di copertura, in parte divelti dalle intemperie e in parte logorati dal tempo, rimandano ad un’immagine sventrata di abbandono e di incuria.

Le affermazioni contenute nel servizio giornalistico hanno suscitato delle reazioni emotive nell’intera comunità scolastica che rivendica il senso di appartenenza nei confronti dell’ ex Sala di Geologia e Mineralogia , soprattutto, nella considerazione che tutti gli operatori scolastici , con immenso sacrificio , si sforzano di mantenere il decoro dell’interno del piano terra dell’edificio , assegnato per gli scopi su menzionati , tutelando i suoi reperti “unici” , i materiali e le attrezzature di proprietà dell’IISS “S. Mottura” .

Il servizio si sofferma nella necessità di procedere ad un ripristino degli stessi che furono collocati al piano superiore dell’edificio della Provincia, all’epoca dell’inaugurazione avvenuta nel 2012, a spese e a cura della Provincia regionale di Caltanissetta, grazie ad un apposito finanziamento da essa intercettato a beneficio della Scuola , di cui l’emittente televisiva , con immagini di repertorio che riprendono i teloni allora nuovi , fornisce memoria storica.

Gli Organi Collegiali ed il Dirigente Scolastico comprendono le enormi difficoltà che le istituzioni stanno affrontando, soprattutto, in questo periodo di emergenza pandemica, ma a salvaguardia della sicurezza e a tutela del buon nome e dell’immagine, sia della Scuola sia delle Istituzioni compenti sia dei cittadini tutti da cui provengono le numerose segnalazioni , si richiede un intervento sinergico al fine di rimuovere urgentemente i montanti in acciaio , in stato di degrado, a supporto di teloni esistenti al primo piano dell’Edificio , la cui possibile caduta incombe sull’entrata del Laboratorio museale dell’IISS “Mottura”di Caltanissetta ( per abbreviazione “Museo Mottura “) .

La Scuola Mottura tutta non reputa di contribuire alla “bruttura “ di Caltanissetta, impegnata com’è , giornalmente , insieme a tutte le altre persone che condividono responsabilità a qualsiasi livello , ad edificare la formazione dei giovani con il proprio impegno e la propria onestà intellettuale, oltre che morale . Anzi, tutto il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d’Istituto , semmai rivendica di avvicinare i giovani alla bellezza della propria terra e del territorio, incitandoli ad amare e conservare quello che si è costruito nel tempo , senza depredare o sottrarre beni unici e comuni per interessi personali , ma soprattutto ad insegnare ai giovani di vedere le bellezze che ci sono a Caltanissetta, perché ci sono e sono tante , a collaborare con le Istituzioni nel rispetto delle norme perché nei momenti di difficoltà si possa trovare insieme la forza di costruire . Gli occhi , difatti, vedono attraverso la pulizia del proprio animo e rimandano quello che di bello o di brutto può albergare in interiore homine, discernendo tra ciò che viene compiuto nel nome del Bene Comune da quello che potrebbe essere mosso da interessi diversi e personali , motivazioni queste che non appartengono a nessuno degli operatori dell’IISS “S. Mottura “ di Caltanissetta.

Dal 2014 , difatti, anno dell’ insediamento della Dirigenza della sottoscritta viene comunicato in Collegio ritualmente, il report delle attività realizzate dal referente del Laboratorio , prof. Geologo Curcuruto E. e dai colleghi professionisti , prof. Geologo, Scarantino S., Mastrosimone P., Calabrese F. , qui sintetizzato .E’ stato implementato il turismo scolastico a fini orientativi e di divulgazione , senza scopo di lucro come da finalità istituzionali . Abbiamo stipulato Convenzioni, regolarmente registrate dagli OOCC con documentazione agli atti della Scuola , con le seguenti Università ,da cui sono scaturite ricerche e collaborazioni con studiosi e accademici con circa n. 10 Tesi di Laurea e di Dottorato di Ricerca . Sono state realizzate Mostre , aderendo a Progetti diversi senza alcun finanziamento richiesto e ricevuto ma con l’esclusivo apporto degli operatori interni con il coinvolgimento degli alunni del proprio e di altri Istituti di ogni Ordine e Grado , che hanno realizzato anche Alternanza Scuola Lavoro . Abbiamo partecipato a Progetti di valorizzazione turistica, continuato il Festival della Scienza coinvolgendo,questa volta, i ragazzi in un Concorso di idee con premiazione avvenuta proprio all’interno del Museo al cospetto delle famiglie che non avevano mai visto la bellezza dell’ambiente , erroneamente relegato ad una fruizione elitaria. Abbiamo celebrato la Giornata delle Miniere e le Giornate del Pianeta Terra , con interventi specialistici e tematici rivolti a tutti gli alunni con particolare taglio ecologista ed ambientale . Abbiamo registrato dal 2014/15 ben 40.000 visitatori grazie al turismo scolastico sostenuto a nostre spese per fini orientativi dalle province di provenienza dei nostri alunni ( AG, CL,EN, PA) e abbiamo ricevuto Donazioni di beni da parte di benefattori , puntualmente registrate dal Consiglio d’Istituto. Tutto ciò ha traccia attraverso le fedeli comunicazioni alla Stampagrazie ad articoli di giornale ed interviste. Abbiamo anche avuto ospiti illustri quali il papà di Nicholas Green ed il figlio e il nipote di Antony Queen con moglie , la Contessa Tasca Almerita e tanti altri che si sono complimentati per la pulizia, l’ordine non solo degli ambienti ” di vetrina” ed evidenti ma delle sezioni retrostanti, salvate dall’incuria e liberate dai materiali di vario genere lasciati nel tempo.

Di seguito vengono elencate :

Convenzioni

Museo Geologico “G.G.Gemmellaro” Università di Palermo

Museo Mineralogico e Geologico del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali dell’Università di Catania

Museo Scienze Naturali e della Fauna dell’Università di Messina

Università Kore di Enna – Cattedra di Storia dell’Arte e Archeologia Romana

Museo Mineralogico e Minerario Istituto “B.Lotti” Massa Marittima

Museo Mineralogico e Minerario Istituto “G.Asproni ” Iglesias

Museo Mineralogico e Minerario Istituto “U.Follador ” Agordo

Mostre

2015 18 Ottobre – 25 Ottobre Le Vie del sale 3000 visitatori

2016 5 Novembre – 19 Novembre Memorie di Miniera 3000 visitatori

2016 16Ottobre-23 Ottobre I Minerali nella nostra vita 3000 visitatori

2017 7 Ottobre – 11 Novembre Orologi Solari e Meridiane di Sicilia 2000 visitatori

2017 15-25 Febbraio “Migranti , la sfida dell’incontro” 3.000 visitatori

2018 4 Ottobre – 6 Ottobre “La Grande Guerra “ 1000 visitatori

2019 13 Ottobre -20 Ottobre “ Petrolio Fatti e Misfatti” 1500 visitatori

2020 4 Ottobre-11 Ottobre “Ciaula scopre la Luna” 1200 visitatori

PARTECIPAZIONE PROGETTI VALORIZZAZIONE TURISTICA

2015 CIAULA SCOPRE LA LUNA in collaborazione con Comune di Caltanissetta e Comune di San Cataldo

Comune di Montedoro, Sovrintendenza

2017 VIE DEI TESORI SETTEMBRE 2017

2017 CIAULA SCOPRE LA LUNA in collaborazione con Comune di Caltanissetta e Comune di San Cataldo

Comune di Montedoro, Sovrintendenza

2019 CIAULA SCOPRE LA LUNA in collaborazione con Comune di Caltanissetta e Comune di San Cataldo

Comune di Montedoro, Sovrintendenza

2020 CIAULA SCOPRE LA LUNA in collaborazione con Comune di Caltanissetta e Comune di San Cataldo

Comune di Montedoro, Sovrintendenza

FESTIVAL DELLA SCIENZA “MOTTURA”

2015 2016 2017 2018 2019

GIORNATA DELLE MINIERE

2015 2016 2017 2018 2019

VISITE SCOLARESCHE DAL 2015 ad OGGI 40.000 visitatori

TESI IN COLLABORAZIONE CON IL MUSEO N° 10 tesi in collaborazione con Università di Catania, Palermo e Enna

DONAZIONI RICEVUTE2014 Donazione collezione fossili famiglia Ginevra 2015 Donazione quadri pittore Salvatore Amic2016 Donazione collezione mineralogica ed arredi geol. Angelo Fiorella.

Il dirigente scolastico Prof.ssa Laura Zurli