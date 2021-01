Italia Viva Caltanissetta: “La pubblicazione della foto che sbeffeggia Renzi qualifica e connota il sindaco come uomo di parte”.

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa di Italia Viva di Caltanissetta in merito alla vicenda legata alla pubblicazione da parte del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino di una foto di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che tante discussioni e reazioni sta suscitando in queste ore.

“La pubblicazione sul profilo istituzionale del Sindaco di Caltanissetta Gambino di una foto che sbeffeggia Matteo Renzi è un atto in disprezzo della funzione che la Costituzione e le leggi attribuiscono al Sindaco stesso. Egli infatti, eletto con maggioranza di voti, all’atto dell’insediamento

assume la rappresentanza collettiva, di tutta la comunità quindi.



La comunicazione istituzionale, spesso pagata con fondi pubblici, ha lo scopo di informare i cittadini e non di diffondere idee o, peggio, propaganda politica, ma il Sindaco 5 Stelle Gambino comunica ciò

che ritiene e non ciò che accade. Si provi a cercare sul sito del Comune di Caltanissetta i curricula di Sindaco e Assessori ad esempio, con fatica si trova solo quello dell’Assessore Frangiamore, si provi a cercare la situazione reddituale o le spese elettorali e questo per quanto riguarda la trasparenza sulle persone.

Italia Viva ha posto pubblicamente nei mesi passati altri quesiti su questioni di interesse pubblico e mai ha ricevuto una risposta, probabilmente perché erano domande scomode. La volgare uscita del Sindaco Gambino lo qualifica e lo connota come uomo di parte impegnato a sbeffeggiare un giorno il Presidente della Regione, un altro il Sindaco di Palermo e in ultimo il senatore Renzi reo di avere comunicato le dimissioni delle ministre di Italia Viva dal Governo della nazione.

Ciò ci impegna ancor di più a svolgere la nostra umile, disinteressata e appassionata azione politica locale. Non abbiamo mai chiesto posti ma risposte alle nostre domande e abbiamo ricevuto solo silenzio. Torneremo sui temi a noi cari dalla prospettiva della nostra città e del nostro territorio, avanzeremo proposte e chiederemo il confronto sui temi, sapendo che ogni comunità dovrà sapere elaborare il proprio modello di sviluppo locale utile all’impiego delle enormi risorse che arriveranno. Torneremo a essere scomodi e a denunciare come abbiamo fatto sulla opacità della “operazione

debito ATO rifiuti”.

Italia Viva Caltanissetta.