Il Festival di Sanremo senza pubblico pagante nè su inviti.

“Una cosa è certa: non sarà un evento pubblico e questo è evidente. L’attuale Dpcm, in vigore fino a 5 marzo, al massimo resterebbe fuori soltanto la serata finale del 6, non consente spettacoli aperti al pubblico nei teatri e nei cinema anche all’aperto. Quindi, non c’è alcuna ipotesi di presenza di pubblico né pagante, né su inviti”.

A sostenerlo, secondo quanto riportato da Ansa, è stato il prefetto di Imperia Alberto Intini, che ha incontrato la Rai per iniziare a discutere del piano sicurezza per il prossimo Festival di Sanremo (2-6 marzo 2021). Un incontro preliminare che non ha costituito riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica poichè mancavano l’Asl e il sindaco di Sanremo che il prefetto incontrerà nei prossimi giorni.

L’unica ‘deroga’ alla quale fa cenno il prefetto è quella della serata finale del 6 marzo. “E’ ancora tutto in itinere e prima di compiere valutazioni bisognerà capire l’evolversi della situazione – sottolinea ancora Intini -: l’unica cosa che mi sento di dire è che la norma è chiara e Sanremo non sarà un’eccezione”.