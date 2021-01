Donati gli organi di una bimba a Palermo: potranno essere salvati altri tre bambini.

La madre di una bambina ha dato l’assenso al prelievo degli organi della sua bimba di 9 anni, deceduta nell’ospedale dei Bambini a Palermo per arresto cardiaco. Un gesto che, come riporta Ansa, ha permesso di salvare altri tre bambini in lista d’attesa per un trapianto.

Adesso in varie Regioni d’Italia quei bambini hanno una nuova speranza di vita grazie al fegato e ai reni della piccola palermitana. Terminato il periodo di osservazione e dichiarata la morte della piccola donatrice, è partita la complessa organizzazione sanitaria per il prelievo multiorgano in presenza di tutte le équipe chirurgiche giunte da varie parti d’Italia.

Un gesto ammirevole in termini di generosità e sensibilità, come lo ha definito il coordinatore regionale del Crt Sicilia Giorgio Battaglia che ha ringraziato la famiglia per la donazione. In effetti, si tratta di un gesto prezioso destinato a salvare tre vite umane.