Crisi di Governo. Luigi Di Maio (M5S): “Dobbiamo trovare soluzione entro 48 ore o si scivola verso il voto”.

“Dobbiamo trovare una soluzione entro 48 ore, se delle forze politiche si vogliono avvicinare ben venga, altrimenti si scivola verso il voto”. Così Luigi Di Maio a proposito della crisi di governo.

“Stiamo lavorando per consolidare la maggioranza sulla scorta un programma innovato”, prosegue il ministro degli Esteri M5S. “Se non ci sono i voti adesso non ci sono neanche per il Conte Ter. Se non si può fare altro, allora la parola dovrà tornare ai cittadini. Il voto di mercoledì o giovedì” sulla relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede “è un voto sul governo”.

“Tra Conte e Renzi scegliamo Conte. Saremo leali al presidente del Consiglio. Tutte le volte che tirano in ballo il mio nome negli ultimi anni è sempre per mettermi contro Conte. Si crea una tensione tra me e Palazzo Chigi che io non voglio alimentare”, aggiunge riferendosi alla crisi innescata dalle dimissioni delle ministre di Italia Viva. “Se tra 10 giorni inizia la campagna per le politiche, è sicuro che non avremo più un governo con i poteri per muovere i ricorsi contro le case farmaceutiche e perdiamo il Recovery”, dice ancora. “Io credo che il voto in questo momento metta a dura prova cittadini e imprese”.