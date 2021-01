Covid. Sanzionato per la seconda volta titolare di una palestra per inosservanza disposizioni anti contagio.

Già una prima volta la Polizia aveva sanzionato il titolare di una palestra a Catania in quanto aveva contravvenuto ai divieti imposti per contrastare la pandemia da Covid.

In questa seconda occasione i poliziotti hanno scoperto che la palestra, nonostante la prima sanzione, era rimasta aperta. Per altro, al suo interno i poliziotti hanno trovato due persone che si stavano allenando. Per loro sanzione di 400 euro ciascuno, mentre per il titolare, oltre alla multa, è scattata la chiusura per 5 giorni da scontare quando la pandemia sarà finita.