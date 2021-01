Covid. La Sicilia, nelle ultime 24 ore, è risultata la Regione con più casi di nuovi positivi in Italia.

La Sicilia, nelle ultime 24 ore, è risultata la Regione con più casi di nuovi positivi in Italia. Un primato del quale l’Isola, in un momento di emergenza Covid come quello attuale, avrebbe fatto a meno. In totale sono stati 1.278 i nuovi casi di persone positive al Covid in Sicilia.

Nel bollettino del Ministero della Salute emerge anche che, sempre per oggi 18 gennaio, i morti sono stati invece 38, per cui in Sicilia è stata superata la triste quota tremila decessi. Sono invece in leggero calo i ricoveri in terapia intensiva che sono risultati tre in meno rispetto a ieri e cioè 205.

I guariti, invece, sono risultati 780. Complessivamente in Sicilia i casi attuali di positività sono 46.885. Di questi, 45.236 sono in quarantena domiciliare. Invece da quando è scoppiata la pandemia i casi totali di persone positive sono stati 122.007.