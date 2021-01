Covid. Andava a lavorare e a fare la spesa nonostante fosse positivo. Arrestato.

Nonostante fosse positivo al Covid non solo continuava a svolgere la sua attività di assicuratore, ma andava anche a fare la spesa. E’ quanto i Carabinieri della Stazione di Linguaglossa hanno contestato ad una persona di 62 anni che è stata arrestata.

L’uomo, un assicuratore, è stato arrestato con l’accusa di violazione delle norme emanate per il contenimento del covid-19. I carabinieri sono risaliti a lui grazie al contributo collaborativo della polizia municipale. Il sessantaduenne era risultato positivo appena qualche giorno fa, tuttavia non solo non se ne sarebbe preoccupato, ma avrebbe messo a potenziale rischio quanti venivano a contatto con lui.

I militari dell’Arma lo hanno fermato proprio mentre stava svolgendo la sua attività di assicuratore. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.