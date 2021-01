Covid. Ad Enna 10% della popolazione scolastica positiva allo screening di tamponi rapide. Scuole chiuse per una settimana.

Ha fatto registrare una percentuale vicina al 10%, di 69 positivi al tampone rapido su 700 persone che vi si sono sottoposte, lo screening di tamponi rapidi effettuato ad Enna sulla popolazione scolastica della primaria e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado, e così il sindaco ha deciso di chiudere le scuole per una settimana.

Dunque, niente scuole ad Enna. Qui il risultato dello screening effettuato dall’Asp su alunni e insegnanti delle scuole elementari e medie in drive all’Autodromo di Pergusa ha fatto registrare una percentuale di quasi il 10% di positivi tra coloro che vi si sono sottoposti.

Per questa ragione il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha deciso, con propria ordinanza, la chiusura delle scuole primaria e secondaria di primo grado per una settimana. I 69 postivi al tampone rapido saranno ora sottoposti a tampone molecolare per vedere se la loro positività al Covid sarà confermata o meno.