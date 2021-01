CGIL al Cefpas: “Servono maggiori chiarimenti ai tavoli di contrattazione”

Riceviamo e pubblichiamo una nota scritta dalla FP CGIL

Rammaricati ma certamente per niente stupiti della risposta che codesto Direttore ha inviato alla sottoscritta Organizzazione Sindacale in merito alla richiesta di chiarimenti che avevano formulato per la procedura attivata per il reclutamento e la individuazione e la selezione di Personale di Segreteria, di Amministrazione e Ausiliario.

Il predetto Direttore si sente accusato e pressato perche la FP CGIL informa gli organi di stampa in merito alle iniziative avviate nelle sedi lavorative violando a suo dire le corrette relazioni sindacali.

I toni usati hanno il sapore di un pesante rimprovero quasi a ragguardare questa Organizzazione Sindacale che nel futuro non dovrà informare la platea dei lavoratori attraverso la stampa perché la sede sono i tavoli di contrattazione. Certamente non intendiamo instaurare una diatriba con il Direttore del Cefpas, ma alcune cose vanno dette e ribadite.

La richiesta di chiarimenti, peraltro non riscontrati, è stata inviata agli stessi indirizzi di questa nota, per esigenze di trasparenza e a tutela dei lavoratori e pertanto reiteriamo la richiesta, ossia, se è legittimo per una pubblica Amministrazione procedere al reclutamento di personale seppur a tempo determinato con la procedura prevista.

Quali sono nello specifico queste figure?

Quali le loro funzioni e quali i profili di appartenenza?

I titoli di appartenenza di ciascuno come vengono valutati? in base a quali criteri? se basta solo un autovalutazione del candidato e un colloquio?

E infine, in quali progetti verranno utilizzati?

Rimandiamo la presente all’Assessorato alla Salute per un autorevole intervento sul merito e sulla legittimità della questione rappresentata, altresì non ci sottraiamo ad informare gli Organi di Stampa perché riteniamo che la libertà e il diritto di informazione siano principi assoluti alla base di ogni sistema civile e democratico.