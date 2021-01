Caltanissetta. Sterilizzazione per risolvere il problema del randagismo

Riceviamo e pubblichiamo da Armando Turturici

Nonostante il lavoro dei volontari che annualmente fanno adottare al nord centinaia e centinaia di cani, la città di Caltanissetta presenta un elevato numero di cani randagi e vaganti, con tutti i problemi che ciò comporta; senza contare che il canile cittadino straripa di cani pagati con il denaro pubblico. C’è la possibilità di risolvere questo problema o, quanto meno, tamponarlo abbondantemente.

Il problema può essere risolto soltanto attraverso la sterilizzazione.

Non tutti sanno che il comune di Caltanissetta offre la possibilità di sterilizzare gratuitamente i cani vaganti del territorio.

La sterilizzazione comporta degli enormi vantaggi: previene malattie e soprattutto la nascita di cucciolate indesiderate. Inoltre, con la sterilizzazione, c’è la possibilità che gli animali maschi tendano a perdere l’aggressività verso estranei e altri animali, legata alla protezione del proprio ambiente.

Negli animali femmina si potrebbe eliminare il rischio di deviazioni dell’istinto materno, come le false gravidanze che possono sfociare in comportamenti aggressivi dovuti all’istinto di difesa della prole.

Per avere informazioni su come fare o per chiedere aiuti, potete mandare una mail a turturiciarmando@hotmail.it; chiamare l’ufficio tecnico del comune, l’ufficio del randagismo o recarvi all’ambulatorio dell’ASP in via Due Fontane (ex scuola elementare).