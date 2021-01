Caltanissetta: RC Auto, calano i sinistri. Solo nell’1,80% aumenterà il premio

Il 2021 si aprirà con un aumento nel costo della gestione di un automobile privata.

Secondo una stima effettuata dal sito internet Faciile.it ben 45.000 siciliani registreranno un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, con un aumento del premio RC auto.

Le stime, complice il lungo Lockdown che ha lasciato le automobili posteggiate sotto casa, sono inferiori a quelle rilevate un anno fa (-33,3%).

Guardando alla provincia di Caltanissetta, la percentuale di automobilisti che hanno denunciato all’assicurazione un sinistro con colpa è pari all’1,80%.

Analizzando la graduatoria delle province siciliane, al primo posto si trova Agrigento (2,47%); seguono Trapani (2,06%) %) e Palermo (2,03%). Valori inferiori alla media regionale, invece, per Catania (1,86%), Ragusa (1,85%) e Caltanissetta (1,80%).

Chiudono la classifica le province di Siracusa (1,65%), Messina (1,54%) ed Enna, area siciliana dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,34%).

Buone notizie, invece, per gli automobilisti virtuosi; per assicurare un veicolo in provincia di Caltanissetta a dicembre 2020 occorrevano, in media, 498,22 euro, vale a dire il 4,43% in meno rispetto allo stesso mese del 2019.