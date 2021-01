Caltanissetta. Morte di Emanuele Macaluso. Il ricordo del Circolo Pd Guido Faletra.

Riceviamo e pubblichiamo un breve quanto commosso ricordo di Emanuele Macaluso da parte del Circolo Pd Guido faletra di Caltanissetta.

” Reichlin, Ingrao, oggi Emanuele Macaluso.Se ne vanno gli uomini che accanto a Palmiro Togliatti furono in grado di costruire un Partito nuovo. Un Partito che seppe liberare e ricostruire l’Italia, restituendo voce e dignità a milioni di persone da sempre poste ai margini della storia.

Un Partito che fu capace di organizzare e rappresentare un popolo, rendendolo protagonista del suo destino. Un Partito che intendeva la politica come pensiero che si faceva azione, come incivilimento personale e collettivo, come scoperta di se e degli altri.

Appunto, come storia in atto ed educazione sentimentale. Ingrao, Reichlin e Macaluso erano comunisti, ma ciò per loro aveva poco a che vedere con l’Unione sovietica e la rivoluzione. Aveva tutto a che vedere, invece, con i braccianti pugliesi e siciliani, con gli operai delle fabbriche, con le donne e gli uomini più deboli.

Aveva tutto a che vedere con la passione per l’Italia e con la volontà di farne una Nazione giusta e moderna. Storia in atto ed educazione sentimentale. Macaluso ha scoperto questa idea della politica a Caltanissetta quando era poco più che un ragazzo e l’ha conservata in ogni momento della sua vita, fino all’ultimo giorno. Forse è soprattutto per questo che ci mancherà. Addio Emanuele Macaluso”.

Per il Circolo PD Guido Faletra

Carlo Vagginelli Segretario di Circolo