Caltanissetta. Il sindaco Gambino al presidente Musumeci: “Governare non è un valzer, è decidere”.

CALTANISSETTA. Il sindaco Roberto Gambino è tornato sulla questione legata alle decisioni del presidente della Regione Musumeci che ha dapprima paventato un nuovo lockdown e che, in queste ultime ore, avrebbe valutato la possibilità di una zona arancione per l’Isola.

Lo ha fatto in un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale. “Il presidente Musumeci – si legge – passa dalle minacce di un lockdown alla zona arancione a breve. Si decida invece di dare contentini al popolo, annunciare e poi tirarsi indietro, scaricare le responsabilità al governo nazionale, che significato hanno tutti questi annunci? Per far stare buoni quelli che gli tirano la giacca”.

Il sindaco, rivolgendosi al presidente della Regione, ha ribadito: “Presidente, ci sono interi comparti sul lastrico . Ci sono cittadini che vanno ai servizi sociali per vivere. La salute innanzitutto ovviamente e l’abbiamo tutelata ciascuno per la nostra parte. Ma governare non è un valzer, governare non è due passi avanti ed uno indietro. Governare è decidere”.