L’INPS di Caltanissetta comunica che è stato emesso un avviso pubblico per il reperimento di n. 1 medico fiscale, con incarico temporaneo per mesi 4, per il bacino di competenza della Sede INPS di Caltanissetta.

Scadenza della presentazione delle domande è il 31 gennaio 2021.

L’avviso e i relativi allegati sono stati trasmessi all’Ordine dei Medici della Provincia di Caltanissetta.