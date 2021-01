Caltanissetta, a rilento i lavori per posare la Fibra ottica

La società Open Fiber sta proseguendo i lavori per la posa dei fili della rete di comunicazioni elettroniche a banda ultra larga in fibra ottica.

Un Cablaggio che, complice anche il blocco per il Lockdown conseguente alla diffusione della pandemia da Covid-19, prosegue a rilento rispetto alla tabella di marcia.

Sono ancora molte le vie cittadine in attesa di essere raggiunte dalla digitalizzazione e il termine dei lavori è previsto entro la primavera.

Gli scavi, a ridosso dei marciapiedi vanno ancora effettuati in: corso Sicilia, cortile Conti, via Calabria, via Carlo Pisacane, via Delle Calcare, via Filippo Turati, via Fra’ Giarratana, via Gabriele Amico Valenti, via Giacono Matteotti, via Goretti, via Gregorio XVI, ia Kennedy, via Leone XIII, via Leonida Bissolati, via Libertà, via Malta, via Martin Luther King, via Napoleone Colajanni, via Nino Savarese, via Niscemi via Pietro Nenni, via Pio La Torre, via Ponte Bloj, via Portella della ginestra, via Punturo, via Re d’Italia, via Suterese, via Veneto, via Testasecca, viale Regina Margherita, viale Trieste, per una lunghezza complessiva di 5.870 metri lineari.