Butera. Approvato il progetto esecutivo dei lavori per la riqualificazione del Cine Teatro “Giulio Scuvera”.

SERRADIFALCO. La Giunta comunale ha approvato il progetto per la riqualificazione e ristrutturazione del Cine Teatro dei Normanni “Don Giulio Scuvera”.

Si punta così a farne un centro di cultura non solo cittadino, ma anche comprensoriale. Il progetto è stato già finanziato dalla Regione per un importo di 225.520,50 euro. Il progetto, di analogo importo , è di 139.107,23 euro per lavori a base d’asta, 4.879,74 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e 46.337,53 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale.

La struttura, in base al progetto, sarà di tipo polivalente e potrà essere utilizzata, oltre che per convegni, anche per attività teatrali e auditorium. Previsti interventi di ristrutturazione, restauro, ammodernamento e messa a norma, oltre all’acquisto di attrezzature tecnologiche. Si attende ora solo di affidare i lavori tramite gara pubblica.

A realizzare il progetto sono stati l’arch. Pietro Calì e l’arch. Flavia Miraglia dell’Ufficio tecnico comunale con supporto esterno dell’arch. Giuseppe Bellavia.