Azzurra Cancelleri (M5S): “Renzi ha preferito mandare un paese alla deriva pur di guadagnare un pò di visibilità sui media”.

CALTANISSETTA. Durissimo il commento della deputata nazionale del M5S Azzurra Cancelleri alla decisione di Matteo Renzi e Italia Viva di aprire la crisi di governo.

“Renzi è in preda a se stesso, al suo egoismo, alla sua vanità – si legge in un post pubblicato sulla pagina facebook della deputata nazionale nissena – Le conseguenze di questo suo atteggiamento, purtroppo, le subiranno tutti gli italiani.Ha preferito mandare un paese alla deriva, pur di guadagnare qualche titolo sui giornali, un po’ di visibilità sui media e una conferenza stampa in cui nessuno ha capito i motivi della sua scelta irresponsabile”.

“Fino a qualche anno fa ja concluso Azzurra Cancelleri – predicava che i partitini non possono bloccare l’attività di Governo, mettere i veti. Oggi che il partitino è lui, se ne infischia di quello che ha detto prima. Come dire, poche idee e confuse.