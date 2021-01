Anci Sicilia. Leoluca Orlando: “Per screening nelle scuole necessario coinvolgere i Comuni”.

“L’attività di monitoraggio sull’andamento della diffusione da COVID-19 è certamente una delle azioni più efficaci per individuare precocemente ed isolare eventuali casi di contagio, tutelando la salute e la sicurezza di tutti i cittadini. Riteniamo però che, per avviare una macchina organizzativa efficiente e per realizzare un servizio di screening efficace, sia necessario un maggiore coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei comuni”.

Ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia commentando l’avvio della campagna di monitoraggio che prevede tamponi antigenici rapidi per alunni e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza del prossimo 18 gennaio.

“L’intervento di monitoraggio, che consideriamo indispensabile per una ripresa delle attività scolastiche in sicurezza, se pianificato adeguatamente e in tempi meno risicati, avrebbe permesso certamente ai sindaci di individuare i luoghi più idonei ad un accesso veicolare agevole e in piena sicurezza e ai dirigenti scolastici di fornire il supporto necessario alla buona riuscita della campagna di screening”.

“Riteniamo, infine – conclude il presidente Orlando – che la condivisione dei dati e degli esiti del monitoraggio tra le ASP, le istituzioni scolastiche e i comuni possa contribuire notevolmente a rendere il monitoraggio più efficace nell’interesse di personale scolastico studenti e famiglie”.