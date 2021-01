Al cimitero dei Rotoli 670 salme in attesa di sepoltura.

Sono ben 670 le salme che al cimitero dei Rotoli a Palermo attendono di ottenere sepoltura. Si tratta di una situazione per certi versi surreale a seguito della quale sarebbe in arrivo una multa da parte dell’Asp al Comune.

In queste ore il Comune s’è attivato per cercare di far seppellire un centinaio di queste salme nel cimitero di Sant’Orsola, ma pare che, al momento, questa trattativa non sia andata a buon fine.

E nel frattempo, mentre il cimitero in questi è chiuso in quanto Palermo è zona rossa, tecnici dell’azienda sanitaria hanno effettuato un sopralluogo rilevando criticità. Il tutto in attesa che le 670 salme possano ottenere degna quanto agognata sepoltura.