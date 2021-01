Ad Anzio gioca 2 euro al VinciCasa e ne vince 500 mila.

Vincere 500 mila euro con un biglietto di due euro. E’ quanto riuscito ad un fortunato giocatore che ha centrato un 5 al VinciCasa e, con un biglietto da 2 euro incassando la bellezza di mezzo milione di euro.

La combinazione vincente dei 5 numeri è stata 5, 10, 15, 20, 33. La vincita s’è avuta nel punto vendita Sisal “Ventitre” di via Ardeatina ad Anzio. Per la cronaca l’anonimo vincitore ha ottenuto 200mila euro e altri 300mila da impiegare nell’acquisto di una casa, che potrà effettuare in tutta Italia nell’arco dei prossimi 24 mesi.

Per ritirare il premio il vincitore ora dovrà soltanto presentarsi con la ricevuta fortunata presso gli Uffici Premi Sisal di Milano o di Roma.