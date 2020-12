Sicilia, sciopero PA: alta adesione, per i sindacati è una protesta “giusta”

Alta l’adesione in Sicilia per lo sciopero del pubblico impiego. Lo rendono noto in sindacati.

“Migliaia di persone – si legge in una nota – oggi in strada, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, davanti alle prefetture di tutta la Sicilia, in occasione dello sciopero nazionale del pubblico impiego indetto da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa.

Piu’ risorse per i contratti e la riclassificazione del personale, un piano di assunzioni straordinario per fronteggiare le strutturali carenze di organico di molti comparti, la stabilizzazione dei precari (in Sicilia ci sono lavoratori che sono in attesa anche da oltre 30 anni); piu’ sicurezza sui luoghi di lavoro: queste le richieste dei sindacati, che hanno confermato lo sciopero anche dopo la convocazione arrivata dalla ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, considerata ‘tardiva’ visto che la mobilitazione era stata annunciata gia’ a fine ottobre”.